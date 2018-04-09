Сборная Японии определилась с новым наставником

Сборная Японии определилась с новым главным тренером, который сменит на этом посту уволенного Вахида Халилходжича.

Как сообщает Kyodo News, возглавить национальную команду доверили 63-летнему Акире Нисино, который ранее тренировал "Касива Рейсол", "Виссел Кобе", "Нагоя Грампус", "Гамба Осака" и молодёжную сборную Японии.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 японцы сыграют с Польшей, Сенегалом и Колумбией. | http://soccernews.ru