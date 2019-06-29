Сборная ЮАР победила Намибию во втором туре Кубка Африки
Сборная ЮАР минимально обыграла Намибию во втором туре Кубка Африки.
ЮАР - Намибия - 1:0 (0:0)
Гол: Зунгу, 68.
ЮАР: Кит, Мкванази, Латшвайо, Мкизе (Мфахлеле, 67), Хланти, Зунгу (Мокотджо, 84), Кекана, Вилакази (Велдвейк, 86), Зване, Тау, Мотиба.
Намибия: Казапуа, Ньямбе, Хаосеб, Ханамуб, Хораб, Кетжижере, Шитемби, Хотто, Шилонго (Гурираб, 46), Штарке (Каматука, 76), Шалулиле.
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|3
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|2
|1
|4
|Демократическая Республика Конго
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Нигерия
|2
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|2
|Мадагаскар
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|4
|3
|Гвинея
|2
|1
|4
|Бурунди
|2
|0
|Группа C
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|Сенегал
|2
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|3
|Кения
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|2
|3
|3
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|2
|3
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|Намибия
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|2
|Тунис
|2
|2
|3
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|1
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|0
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|О
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|Камерун
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|3
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|1
|1
|3
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|1
|1
|4
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|1
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