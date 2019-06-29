Сборная ЮАР победила Намибию во втором туре Кубка Африки

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Сборная ЮАР победила Намибию во втором туре Кубка Африки

Сборная ЮАР минимально обыграла Намибию во втором туре Кубка Африки.

ЮАР - Намибия - 1:0 (0:0)

Гол: Зунгу, 68. 

ЮАР: Кит, Мкванази, Латшвайо, Мкизе (Мфахлеле, 67), Хланти, Зунгу (Мокотджо, 84), Кекана, Вилакази (Велдвейк, 86), Зване, Тау, Мотиба.

Намибия: Казапуа, Ньямбе, Хаосеб, Ханамуб, Хораб, Кетжижере, Шитемби, Хотто, Шилонго (Гурираб, 46), Штарке (Каматука, 76), Шалулиле.

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