Сборная Южной Кореи объявила итоговую заявку на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Южной Кореи определился с итоговой заявкой команды на Чемпионат Мира 2018 года.

Вратари: Ким Сын Гю ("Виссел Кобе"), Ким Чжин Хен ("Сересо Осака"), Чо Хюн У ("Тэгу");

Защитники: Ким Ен Гвон ("Гуанчжоу Эвергранд"), Чан Хен Су ("Токио"), Чон Сын Хен ("Саган Тосу"), Юн Ен Сон ("Соннам"), О Бан Сук ("Чеджу Юнайтед"), Ким Мин У ("Санджу Санму"), Пак Чу Хо ("Ульсан Хендэ"), Хон Чхоль ("Санджу Санму"), Ко Е Хан ("Сеул"), Ли Ен ("Чеджу Юнайтед");

Полузащитники: Ки Сон Ен ("Суонси"), Чон У Ен ("Виссел Кобе"), Чу Се Чон ("Асан Мугунхуа"), Ку Джа Чхоль ("Аугсбург"), Ли Джэ Сон ("Чонбук"), Ли Сын У ("Верона"), Мун Сон Мин ("Инчхон Юнайтед");

Нападающие: Ким Син Ук ("Чонбук"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Хван Хи Чхан ("Ред Булл Зальцбург").

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Южной Кореи сыграет с Швецией, Мексикой и Германией.

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