Сборная Южной Кореи в товарищеском матче обыграла Латвию

В товарищеском матче сборная Южной Кореи взяла верх над национальной командой Латвии.

Южная Корея – Латвия - 1:0

Гол: Ким Шин Ук, 33 - 1:0.

Южная Корея: Ким Сын Гу, Ким Мин Чжэ, Чжон Сын Хен, Ким Чжин Су (Хон Чхоль, 67), Го Е Хан (Ким Тхэ Хван, 89), Ли Чхан Дон (Сон Чжун Хо, 89), Ли Чжэ Сон, Чжон У Ен (Ким Сон Чжун, 67), Ли Гын Хо (Ким Сын Дэ, 89), Ким Шин Ук, Ли Сын Ги (Чжин Сон Ук, 89).

Латвия: Икстенс, Колесов, Ягодинский, Ошс, Фрейманис, Торрес (Эмсис, 63), Индранс (Иванов, 76), Юрковскис, Казачок (Стуглис, 78), Хмыз, Гаурачс (Фёдоровс, 46).

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