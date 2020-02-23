Сборная звезд обыграла Россию в финале Кубка легенд

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Сборная звезд обыграла Россию в финале Кубка легенд

В финале Кубка легенд Сборная звезд победила команду России со счетом 6:5. Победу звездам принесли дубль Ивицы Олича, а также голы Хавьера Савиолы, Вильяма Галласа и Кристиана Галласа. В составе россиян хет-триком отметился Денис Колодин, еще по голу на счету Дмитрия Аленичева и Константина Головского.

Сборная России - сборная звезд мира - 5:6 (4:4)
Голы: Савиола - 0:1, Галлас - 0:2, Аленичев - 1:2, Дзаккардо - 1:3, Головской - 2:3, Олич - 2:4, Колодин - 3:4, Колодин - 4:4, Воронин - 4:5, Колодин - 5:5, Олич - 5:6.

Таким образом, россияне впервые за 12-летнюю историю Кубка легенд не стали победителями турнира.

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