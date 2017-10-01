Сборной Испании грозит отстранение от Чемпионата Мира

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Сборной Испании грозит отстранение от Чемпионата Мира

ФИФА может отстранить сборную Испании от участи в Чемпионате Мира-2018, который пройдет в России, сообщает Marca.

По сведениям издания, на такой шаг Международная федерация футбола может пойти в случае исключения "Барселоны" из Ла Лиги в результате независимости Каталонии от Испании.

При таком сценарии сборная не сможет участвовать в официальных играх, а клубы из этой страны - в турнирах под эгидой ФИФА.

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