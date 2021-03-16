Сборной Мальты разрешили провести матч с Россией
Матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Мальты и России состоится, как и планировалось, 24 марта.
Игра оказалась под угрозой срыва из-за коронавирусных ограничений в островном государстве, но для столь важного спортивного события сделали исключение.
По информации Sportsdesk, проведение встречи уже утверждено мальтийскими властями.
Напомним, что после указанного матча российской сборной предстоит сыграть со Словенией дома (27 марта) и Словакией на выезде (30 марта).
Не пропустите: Опубликована полная заявка сборной России на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лапорта обещает трансферную революцию в "Барселоне". Испанские СМИ узнали, кого хотят "убрать" из команды - все ради Месси!
-
Тренера загребского "Динамо" приговорили к тюремному заключению
-
Официально: Газизов вернулся на пост гендиректора "Уфы"
-
Эден Азар рискует пропустить остаток сезона и Евро-2020
-
Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства
Лента новостей
-
Злоумышленники взломали официальный твиттер "Реала"
-
Денисов порассуждал о целях "Зенита"
-
Соболев объяснил, почему так много спорит с судьями
-
"Рома" рассматривает двух тренеров на замену Фонсеке
-
Клопп подвёл итоги матча с "Вулверхэмптоном"
-
Газизов прокомментировал своё возвращение в "Уфу"
-
Появилось фото новой формы "Ювентуса"
-
Умер отец Леонида Федуна
-
"Реал" может продать Эдегора "Арсеналу"
-
Сборной Мальты разрешили провести матч с Россией
-
Каррагер сделал выбор между Холандом и Мбаппе
-
"Челси" определился со стоимостью Эмерсона
-
Куман недоволен судейством в матче с "Уэской"
-
Лапорта обещает трансферную революцию в "Барселоне". Испанские СМИ узнали, кого хотят "убрать" из команды - все ради Месси!
-
Тренера загребского "Динамо" приговорили к тюремному заключению
-
Денисов - об избиении арбитра Широковым: "Половину судей РПЛ я бы с удовольствием сам ошарашил дубиной"
-
Тренер "Вулверхэмптона" рассказал о состоянии здоровья Руя Патрисиу
-
Месси прокомментировал повторение рекорда Хави по числу матчей за "Барселону"
-
Официально: Газизов вернулся на пост гендиректора "Уфы"
-
Эден Азар рискует пропустить остаток сезона и Евро-2020
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1