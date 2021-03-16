Сборной Мальты разрешили провести матч с Россией

Матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Мальты и России состоится, как и планировалось, 24 марта.

Игра оказалась под угрозой срыва из-за коронавирусных ограничений в островном государстве, но для столь важного спортивного события сделали исключение.

По информации Sportsdesk, проведение встречи уже утверждено мальтийскими властями.

Напомним, что после указанного матча российской сборной предстоит сыграть со Словенией дома (27 марта) и Словакией на выезде (30 марта).

Не пропустите: Опубликована полная заявка сборной России на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022. | http://soccernews.ru