Сборной России на заметку: Мексика - самая бьющая команда на Кубке Конфедераций

Сборная Мексики в двух матчах группового этапа Кубка Конфедераций нанесла по воротам соперника 33 удара.

Как сообщает официальный твиттер турнира, это самый лучший показатель среди всех участников КК-2017. Мексиканцы 9 раз пробивали в створ, 11 раз - мимо ворот, ещё 9 - были заблокированы.

Напомним, что сегодня в 18:00 по московскому времени сборная Мексики померится силами с Россией. Этот матч станет решающим для подопечных Станислава Черчесова, которых устроит только победа.

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