Сборной России не разрешили провести тренировку в "Лужниках"

Наставник сборной России Станислав Черчесов заявил, что его команде не разрешили тренироваться в "Лужниках".

"Просили мы, но нам культурно отказали. Регламент позволяет организаторам принимать такие решения. Мы тренировались в "Лужниках" уже, так что дали испанцам. Нам дали возможность тренироваться на стадионе ЦСКА или в Новогорске. Смысла ехать на ЦСКА не было.

Мы тут уже играли, качество поля чуть-чуть другое. Во всех вещах есть плюсы. Наш плюс в том, что ехать никуда не надо было" - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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