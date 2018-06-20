Сборной России приготовили особый приз в честь выхода команды в плей-офф ЧМ-2018

Футболисты сборной России получили на ужин торт в честь выхода команды в плей-офф Чемпионата Мира-2018, сообщает официальный твиттер российской национальной команды.

Напомним, что России выиграла два стартовых матча на ЧМ-2018 и гарантировала себе выход в 1/8 финала.

В третьем туре группового этапа Россия разыграет первое место в группе с Уругваем. Матч состоится 25 июня в Самаре.

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