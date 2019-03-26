Сборной Украины грозят серьёзные санкции из-за натурализованного футболиста

ФИФА может наказать сборную Украины из-за участия форварда Жуниора Мораеса в матчах квалификации Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Как сообщает Mais Futebol, бразилец мог получить украинское гражданство с нарушениями. Если это подтвердится, то "жёлто-синим" могут присудить технические поражения в вышеуказанных играх.

Дело в том, что согласно уставу ФИФА о получении нового гражданства, футболист должен прожить в стране пять лет на постоянной основе, а Мораес в период с февраля по июнь 2017 года находился в Китае, где выступал на правах аренды за "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Напомним, что Украина добыла ничью в матче с Португалией (0:0) и победила Люксембург (2:1).

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