Сборной Украины грозят серьёзные санкции из-за натурализованного футболиста

Теги украинапортугалиялюксембургжуниор мораес

Сборной Украины грозят серьёзные санкции из-за натурализованного футболиста

ФИФА может наказать сборную Украины из-за участия форварда Жуниора Мораеса в матчах квалификации Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Как сообщает Mais Futebol, бразилец мог получить украинское гражданство с нарушениями. Если это подтвердится, то "жёлто-синим" могут присудить технические поражения в вышеуказанных играх.

Дело в том, что согласно уставу ФИФА о получении нового гражданства, футболист должен прожить в стране пять лет на постоянной основе, а Мораес в период с февраля по июнь 2017 года находился в Китае, где выступал на правах аренды за "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Напомним, что Украина добыла ничью в матче с Португалией (0:0) и победила Люксембург (2:1).

Не пропустите: Шевченко - о матче с Люксембургом: "Нам повезло". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сульшер может стать главным тренером "Манчестер Юнайтед" уже на этой неделе

Сульшер может стать главным тренером "Манчестер Юнайтед" уже на этой неделе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 22 57
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 50
3 Александрия Александрия 22 41
4 Заря Луганск Заря Луганск 22 32
5 Львов Львов 22 30
6 Мариуполь Мариуполь 22 30
7 Ворскла Ворскла 22 29
8 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 28
9 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 21
10 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 20
11 Черноморец Одесса Черноморец Одесса 22 16
12 Арсенал Киев Арсенал Киев 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов