Сборной Украины придётся убрать слоган "Героям слава" с новой формы

Теги украина

Сборной Украины придётся убрать слоган "Героям слава" с новой формы

Фото фейсбук Андрея Павелко

УЕФА обязал сборную Украины видоизменить свою новую форму, вокруг которой разгорелся скандал.

С футболок придётся убрать слоган "Героям слава", который в сочетании с фразой "Слава Украине" несёт явный политический смысл.

Зато изображение контура границ страны с Крымом можно оставить без изменений. Возмущение России на этот счёт не принесло результата.

Украина сыграет на Евро в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. 

Не пропустите: Путин высказался о новой форме сборной Украины. | http://soccernews.ru
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