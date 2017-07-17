Сборную Албании возглавит легендарный итальянец

Теги албаниякристиан пануччи

Сборную Албании возглавит легендарный итальянец

Новым главным тренером сборной Албании станет известный в прошлом итальянский футболист Кристиан Пануччи.

Как сообщает Football Italia, назначение 44-летнего специалиста на этот пост уже решённый вопрос.

Напомним, что Пануччи ранее возглавлял "Ливорно" и "Тернану", а также работал в тренерском штабе сборной России с 2012 по 2014 год.

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