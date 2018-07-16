Сборную Бельгии помпезно встретили на родине

Теги бельгия

Сборную Бельгии помпезно встретили на родинеСборную Бельгии, которая на Чемпионате Мира в России стала третьей, помпезно встретили на родине.

Поприветствовать свою команду в Брюсселе собралось несколько тысяч фанатов.

Напомним, сборная Бельгии попрощалась с Россией. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов