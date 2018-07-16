Сборную Бельгии помпезно встретили на родине

Сборную Бельгии, которая на Чемпионате Мира в России стала третьей, помпезно встретили на родине.

Поприветствовать свою команду в Брюсселе собралось несколько тысяч фанатов.

Напомним, сборная Бельгии попрощалась с Россией. | soccernews.ru