Сборную Боливии может возглавить звёздный тренер
Фото: Твиттер @BeWarmers
Бывший наставник "Лидса" Марсело Бьелса является претендентом на пост главного тренера сборной Боливии.
По информации Goal, переговоры между сторонами пока не стартовали, однако это вопрос времени.
66-летний специалист имеет опыт работы в двух южноамериканских сборных - Аргентины (1998-2004) и Чили (2007-2010).
Напомним, что Бьелсу уволили из "Лидса" месяц назад, и с тех пор он остаётся безработным.
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