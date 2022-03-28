Сборную Боливии может возглавить звёздный тренер

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Бывший наставник "Лидса" Марсело Бьелса является претендентом на пост главного тренера сборной Боливии.

По информации Goal, переговоры между сторонами пока не стартовали, однако это вопрос времени.

66-летний специалист имеет опыт работы в двух южноамериканских сборных - Аргентины (1998-2004) и Чили (2007-2010).

Напомним, что Бьелсу уволили из "Лидса" месяц назад, и с тех пор он остаётся безработным.

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