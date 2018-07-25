Сборную Египта может возглавить испанский тренер

Федерация футбола Египта ведет переговоры с испанским специалистом Кике Санчесом Флоресом, сообщает AS.

По сведениям издания, наставник готов возглавить сборную Египта, но все еще ждет предложений из Премьер-лиги.

В данный момент Египет остался без тренера после отставки Эктора Купера, под руководством которого команда не сумела выйти в плей-офф Чемпионата Мира-2018.

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