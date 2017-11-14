Сборную Италии может возглавить Манчини

Теги италияроберто манчинизенит санкт-петербург

Сборную Италии может возглавить МанчиниФедерация футбола Италии начала поиски нового главного тренера национальной команды, которая не вышла на ЧМ-2018.

Несмотря на то, что действующий наставник команды Джампьеро Вентура пока не отправлен в отставку официально, федерация уже рассматривает кандидатуры Роберто Манчини ("Зенит") и Массимилиано Аллегри ("Ювентус").

Не исключен и вариант, при котором обязанности главного тренера сборной Италии будет Луиджи ди Бьяджо, который работает с молодежной командой.

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