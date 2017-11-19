Сборную Италии, скорее всего, возглавит Раньери

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Сборную Италии, скорее всего, возглавит Раньери

Сборную Италии, скорее всего, возглавит Клаудио Раньери, ныне тренирующий французский "Нант".

Как сообщает Calcionews, 66-летний специалист является основным кандидатом на пост наставника "Скуадры Адзурры".

Ранее, по данным СМИ, отказались встать у руля сборной Италии Карло Анчелотти, Роберто Манчини и Массимилиано Аллегри.

Не пропустите: Аллегри не готов возглавить сборную Италии. | http://soccernews.ru

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