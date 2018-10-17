Сборную Мексики может возглавить известный итальянский тренер

Теги мексикаклаудио раньери

Сборную Мексики может возглавить известный итальянский тренер

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери может возглавить сборную Мексики, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 66-летний специалист уже ведёт переговоры с мексиканской федерацией футбола.

Последним местом работы Раньери был "Нант". Недавно наставника сватали в "Монако", но в итоге команду принял Тьерри Анри.

Что касается сборной Мексики, то она остаётся без тренера с конца июля, когда в отставку ушёл Хуан Карлос Осорио.

В сентябре ходили слухи, что "зелёных" возглавит Херардо Мартино, но официально эта информация так и не подтвердилась. | http://soccernews.ru

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