Сборную Мексики может возглавить известный итальянский тренер
Известный итальянский тренер Клаудио Раньери может возглавить сборную Мексики, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, 66-летний специалист уже ведёт переговоры с мексиканской федерацией футбола.
Последним местом работы Раньери был "Нант". Недавно наставника сватали в "Монако", но в итоге команду принял Тьерри Анри.
Что касается сборной Мексики, то она остаётся без тренера с конца июля, когда в отставку ушёл Хуан Карлос Осорио.
В сентябре ходили слухи, что "зелёных" возглавит Херардо Мартино, но официально эта информация так и не подтвердилась. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Наполи" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Серии "А"
-
"Арсенал" обыграл "Челси" в 23 туре АПЛ и сократил отставание от зоны Лиги Чемпионов до 3 баллов
-
Бывший игрок "Зенита" принес победу "Боруссии" Дортмунд в матче Бундеслиги
-
"Атлетико" разгромил худшую команду Примеры
-
ПСЖ деклассировал "Генгам" благодаря хет-трикам Мбаппе и Кавани
Лента новостей
-
Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"
-
"Кардифф" объявил о переходе трансферной цели "Реала"
-
"Наполи" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Серии "А"
-
"Арсенал" обыграл "Челси" в 23 туре АПЛ и сократил отставание от зоны Лиги Чемпионов до 3 баллов
-
Бывший игрок "Зенита" принес победу "Боруссии" Дортмунд в матче Бундеслиги
-
"Атлетико" разгромил худшую команду Примеры
-
Кавани отметился очередным достижением в составе ПСЖ
-
ПСЖ потерял основного игрока в феерическом матче с "Генгамом"
-
Кавани и Мбаппе повторили рекорд Лиги 1 40-летней давности
-
Солари высказался после победы "Реала" в матче против "Севильи"
-
Безумие: Клопп ярко прокомментировал невероятную победу "Ливерпуля" в матче с "Кристал Пэлас"
-
ПСЖ деклассировал "Генгам" благодаря хет-трикам Мбаппе и Кавани
-
Салах забил 50-й гол в АПЛ, только три игрока сделали это быстрее египтянина
-
"Уэска" - "Атлетико": видеотрансляция дуэли испанских Давида и Голиафа
-
Серхио Рамос провёл юбилейный матч в Ла Лиге
-
"Реал" – "Севилья" - 2:0 (видеообзор)
-
"Ливерпуль" повторил историческое достижение "Манчестер Юнайтед" и "Челси"
-
"Рома" – "Торино" - 3:2 (видеообзор)
-
Мадридский "Реал", благодаря голам Каземиро и Модрича, дожал "Севилью" в рамках 20 тура Ла Лиги
-
"Ливерпуль" в меньшинстве обыграл "Кристал Пэлас", "МЮ" сильнее "Брайтона" и другие результаты 23-го тура АПЛ