Сборную Мексики может возглавить известный итальянский тренер

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери может возглавить сборную Мексики, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 66-летний специалист уже ведёт переговоры с мексиканской федерацией футбола.

Последним местом работы Раньери был "Нант". Недавно наставника сватали в "Монако", но в итоге команду принял Тьерри Анри.

Что касается сборной Мексики, то она остаётся без тренера с конца июля, когда в отставку ушёл Хуан Карлос Осорио.

В сентябре ходили слухи, что "зелёных" возглавит Херардо Мартино, но официально эта информация так и не подтвердилась. | http://soccernews.ru