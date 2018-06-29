Сборную Польши может возглавить известный итальянский тренер

Теги польшачезаре пранделли

Сборную Польши может возглавить известный итальянский тренер

Новым главным тренером сборной Польши может стать Чезаре Пранделли, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, польская федерация футбола рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве замены нынешнему наставнику Адам Навалке, который не сумел вывести команду в плей-офф Чемпионата Мира-2018.

В данный момент 60-летний Пранделли является безработным, а ранее он тренировал "Фиорентину", сборную Италии, "Рому" и "Валенсию".

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