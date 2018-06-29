Сборную Польши может возглавить известный итальянский тренер

Новым главным тренером сборной Польши может стать Чезаре Пранделли, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, польская федерация футбола рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве замены нынешнему наставнику Адам Навалке, который не сумел вывести команду в плей-офф Чемпионата Мира-2018.

В данный момент 60-летний Пранделли является безработным, а ранее он тренировал "Фиорентину", сборную Италии, "Рому" и "Валенсию".

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