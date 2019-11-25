Сборную России могут отстранить от чемпионата мира 2022 года

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Сборную России могут отстранить от чемпионата мира 2022 года
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, сообщает The New York Times.

По сведениям издания, отстранение России может коснуться матчей чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Причиной возможной отстранения являются несоответствие данных допинг-тестов российских спортсменов. В WADA посчитали, что расхождение в данных является умышленным для сокрытия положительных допинг-тестов у россиян.

9 декабря будет принято окончательное решение.

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Комментарии

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АНАЛДУ

Четыре года ничего не даст. Такую страну как Россия, с её ублюдочной и насквозь коррумпированной властью, отстранять надо минимум на 10 лет!

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