Сборную России встретили в Саранске с караваем
Футболисты и тренеры сборной России прилетели в Саранск, где сыграют с командой Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, сообщает официальный твиттер национальной команды.
Сборную России в городе встретили народными песнями и угостили караваем.
Капитан @TeamRussia первым попробовал каравай pic.twitter.com/Kj6eETxF0l— Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2019 г.
Саранск, спасибо за теплую встречу! Очень приятно pic.twitter.com/XZMNtwD2YU— Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2019 г.
Матч Россия - Сан-Марино состоится 8 июня, и начнется в 19:00 мск. 11 июня россияне в Нижнем Новгороде сыграют с Кипром. Начало встречи в 21:45 мск.
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