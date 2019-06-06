Сборную России встретили в Саранске с караваем

Футболисты и тренеры сборной России прилетели в Саранск, где сыграют с командой Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, сообщает официальный твиттер национальной команды.

Сборную России в городе встретили народными песнями и угостили караваем.

Саранск, спасибо за теплую встречу! Очень приятно pic.twitter.com/XZMNtwD2YU — Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2019 г.

Матч Россия - Сан-Марино состоится 8 июня, и начнется в 19:00 мск. 11 июня россияне в Нижнем Новгороде сыграют с Кипром. Начало встречи в 21:45 мск.

Не пропустите: УЕФА назначила судейскую бригаду на матч Россия - Сан-Марино. | http://soccernews.ru