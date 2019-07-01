Сборную Сербию возглавит экс-наставник Черногории, уволенный за отказ работать в матче с Косово
Новым главным тренером сборной Сербии станет Любиша Тумбакович, сообщает Republika.rs.
Специалист договорился о подписании с сербской федерацией футбола контракта на 2,5 года. На этом посту он сменит уволенного Младена Крстаича.
Стоит отметить, что Тумбакович несколько недель назад со скандалом был уволен поста главного тренера сборной Черногории. Причиной отставки стал отказ Тумбаковича руководить командой в матче отборочного турнира Евро-2020 с Косово (1:1). Тумбакович является сербом и не признает республику Косово, которая является частично признанным государством.
Не пропустите: Швейцарская футболистка пропала на озере в Италии и ее ищут водолазы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
9
Главные новости дня: 30 июня
-
1
Хавбек "Барселоны" Д. Суарес перешел в "Сельту"
-
Роналду тренируется в отпуске под руководством тренера по легкой атлетике
-
Сборную Сербию возглавит экс-наставник Черногории, уволенный за отказ работать в матче с Косово
-
1
Гол Салаха помог Египту победить и другие результаты дня Кубка африканских наций
-
1
Гвардиола: "Суперлига уничтожит национальные чемпионаты"
-
Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы U21
-
9
"Наполи" купил Маноласа у "Ромы" за 36 миллионов евро
-
1
Ван де Бек отказывается переходить в "Реал"
-
"Атлетико" близок к покупке форварда сборной Хорватии за 40 миллионов евро
-
Швейцарская футболистка пропала на озере в Италии и ее ищут водолазы
-
Федун высказался о будущем Зе Луиша в "Спартаке"
-
Ндомбеле близок к переходу в "Тоттенхэм"
-
СМИ: ПСЖ готов расстаться с Неймаром
-
1
Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой "Ахмата"
-
2
Вилья отметился классным голом в чемпионате Японии
-
1
"Атлетико" собирается выкупить Морату
-
1
Девушка Адриано дала оценку конфликту между бразильцем и защитником ЦСКА
-
11
Гей из чемпионата МЛС: "Объявив каминг-аут я хотел стать примером для детей"
-
"Спартак" обыграл ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1