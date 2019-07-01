Сборную Сербию возглавит экс-наставник Черногории, уволенный за отказ работать в матче с Косово

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Сборную Сербию возглавит экс-наставник Черногории, уволенный за отказ работать в матче с Косово

Новым главным тренером сборной Сербии станет Любиша Тумбакович, сообщает Republika.rs.

Специалист договорился о подписании с сербской федерацией футбола контракта на 2,5 года. На этом посту он сменит уволенного Младена Крстаича.

Стоит отметить, что Тумбакович несколько недель назад со скандалом был уволен поста главного тренера сборной Черногории. Причиной отставки стал отказ Тумбаковича руководить командой в матче отборочного турнира Евро-2020 с Косово (1:1). Тумбакович является сербом и не признает республику Косово, которая является частично признанным государством.

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