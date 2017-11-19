Сборную Уэльса могут возглавить Гиггз, Беллами или Анри

Федерация футбола Уэльса занята поисками нового главного тренера для своей национальной команды, информирует AS.

Так, по сведениям источника, на сегодняшний день главными претендентами на вакантный пост наставника "драконов" претендуют известные в прошлом футболисты Райан Гиггз, Крейг Беллами и Тьерри Анри.

Отметим, что ни один из них не имеет опыта работы главным тренером в профессиональном футболе.

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