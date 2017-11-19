Сборную Уэльса могут возглавить Гиггз, Беллами или Анри

Теги уэльстьерри анрирайан гиггз

Сборную Уэльса могут возглавить Гиггз, Беллами или АнриФедерация футбола Уэльса занята поисками нового главного тренера для своей национальной команды, информирует AS.

Так, по сведениям источника, на сегодняшний день главными претендентами на вакантный пост наставника "драконов" претендуют известные в прошлом футболисты Райан Гиггз, Крейг Беллами и Тьерри Анри.

Отметим, что ни один из них не имеет опыта работы главным тренером в профессиональном футболе.

Не пропустите: Коулмэн покидает сборную Уэльса. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов