Сборную Украины пригласили играть в Польше
Фото твиттер УАФ
Сборная Украины, вероятнее всего, в ближайшее время будет проводить домашние матчи в Польше.
Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сделал соответствующее предложение украинским коллегам и получил согласие.
Ранее УЕФА обязал российские и украинские клубы, а также сборные играть домашние поединки на нейтральном поле.
Это связано с проведением военной спецоперации РФ на Донбассе.
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