Сборную Украины пригласили играть в Польше

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Сборная Украины, вероятнее всего, в ближайшее время будет проводить домашние матчи в Польше.

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сделал соответствующее предложение украинским коллегам и получил согласие.

Ранее УЕФА обязал российские и украинские клубы, а также сборные играть домашние поединки на нейтральном поле.

Это связано с проведением военной спецоперации РФ на Донбассе.

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