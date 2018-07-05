Сборную Японии триумфально встретили на родине

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Сборную Японии триумфально встретили на родине

Сборная Японии вернулась на родину после завершения выступлений на Чемпионате Мира-2018 в России.

В аэропорту команду встретили более 800 болельщиков, которые поблагодарили их за игру.

Напомним, что Япония дошла до 1/8 финала ЧМ-2018, где в упорной борьбе проиграла Бельгии (2:3).

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