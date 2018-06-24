Сборные Англии и Панамы завершили первый тайм очного матча второго тура группового этапа Чемпионата Мира.

Команда "трех львов" после стартовых 45-ти минут игры громит соперника со счетом 5:0. Забитыми мячами в ее составе отметились Джон Стоунз и Харри Кейн, оформившие по дублю, а также Джесси Лингард.

Напомним, команды начали матч в следующих составах. | soccernews.ru