Сборные Англии и Туниса завершили первый тайм результативной ничьей

Завершился первый тайм матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Англии и Туниса.

По итогам 45 минут соперники обменялись голами - забивали Харри Кейн и Ферджани Сасси. На перерыв команды ушли при счёте 1:1.

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