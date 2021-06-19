Сборные Аргентины и Чили добыли минимальные победы в Кубке Америки
В ночь на субботу в рамках 2-го тура тура группового этапа Кубка Америки-2021 состоялись два матча.
Сначала сборная Чили взяла верх над Боливией, а затем Аргентина минимально выиграла у Уругвая.
Чили – Боливия - 1:0
Гол: 1:0 – 10 Бриртон.
Чили: Браво, Исла, Медель, Марипан, Мена, Видаль (Аларкон, 69), Пульгар, Арангис, Менесес (Пинарес, 65), Варгас, Бриртон (Арангис, 84).
Боливия: Лампе, Бехарано, Кинтерос, Джузино, Фернандес, Сааведра (Флорес, 78), Вака (Вильярроэль, 90), Хустиниано (Бехарано, 90), Арсе, Чура (Рамальо, 64), Альварес.
Аргентина – Уругвай - 1:0
Гол: 1:0 – 13 Родригес.
Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, де Пауль (Пеццелья, 90), Родригес, Ло Чельсо (Паласиос, 52), Месси, Мартинес (Корреа, 52), Гонсалес (Ди Мария, 70).
Уругвай: Муслера, Гонсалес (Торрес, 70), Хименес, Годин, Винья, Вальверде (Горриаран, 84), Бентанкур (Нандес, 46), Торрейра (Весино, 64), де ла Крус (Окампо, 65), Суарес, Кавани.
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