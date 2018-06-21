Сборные Аргентины и Хорватии завершили первый тайм без голов

Сборные Аргентины и Хорватии завершили первый тайм очного матча второго тура группового этапа Чемпионата Мира без забитых мячей.

Стартовые 45 минут поединка прошли при территориальном преимуществе "бело-голубых". Однако получить из этого выгоду южноамериканская команда не смогла, как их соперник, который нанес в первой половине игры на один удар больше.

Напомним, матч команды начали в следующих составах. | soccernews.ru