Сборные Аргентины и Нигерии в пятый раз попали в одну группу на Чемпионате Мира

Накануне в Москве состоялась жеребьёвка группового этапа Чемпионата Мира 2018 года.

В группу D попали сборные Аргентины, Исландии, Хорватии и Нигерии.

Как сообщает Opta, аргентинцы и нигерийцы в пятый раз попали в одну группу на мундиале. Стоит отметить, что "суперорлы" всего в шестой раз попали на мировое первенство.

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