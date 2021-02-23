Сборные Австралии и Катара не поедут на Кубок Америки в 2021 году

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Сборные Австралии и Катара не поедут на Кубок Америки в 2021 годуСборные Австралии и Катара были вынуждены отказаться от участия в розыгрыше Кубка Америки в 2021 году. Об этом сообщил Гонсало Беллосо, заместитель генерального секретаря Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Турнир планировалось провести между 10 командами-представителями Южной Америки и двумя приглашенными сборными. Однако, Австралия и Катар не смогут прилететь на соревнование из-за проблем с календарем. Как сообщается, Азиатская конфедерация футбола на эти даты поставила отборочные матчи.

Напомним, Копа Америка-2020 был перенесен из-за коронавируса и пройдет в Аргентине и Колумбии с 11 июня по 10 июля 2021 года.

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