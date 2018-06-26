Сборные Австралии и Перу сразятся в Сочи

Австралия – Перу

Начало матча: 17:00

Стадион: "Фишт"

Арбитр: Сергей Карасев (Россия)

Сборная Австралии в последнем туре группового этапа встретится с Перу. Команды являются аутсайдерами своего квартета, хотя австралийцы еще не потеряли шансы на выход в плей-офф. Команда из Перу же уже точно отправляется домой, так как проиграла две стартовые игры.

Южноамериканцам не повезло в стартовом матче, они выглядели лучше сборной Дании, упустили большое количество моментов, даже не забили пенальти. Распечатать ворота Шмейхеля так и не удалось. Датчане же забили после контратаки и набрали важные три очка. Во втором туре "инкам" нужно было не проиграть Франции, однако фаворит группы отыграл достаточно уверенно, пусть и выиграл с минимальным счетом. Перуанцы запомнились огромной армией приехавших в Россию болельщиков, ради них стоит выложиться в последней игре, пусть даже она ничего не решает.

А вот сборная Австралии еще способна зацепиться за плей-офф. Ей нужна победа над сборной Перу и поражение Дании от Франции. Французы уже вышли дальше, но датчане на этом турнире совершенно не впечатляют, поэтому такое развитие событий вполне вероятно. Другое дело, что перуанцы также не намеренны сдаваться в последнем туре. У Австралии не лучшим образом обстоят дела с нападением, они пока забивают только с пенальти. Оба матча они играли вторым номером, но сегодня им необходимо играть в атаку.

Интересные факты противостояния:

Австралия выходила из группы только один раз (в 2006 году)

Перуанцы не побеждают на чемпионатах мира с 1978 года (8 матчей).

Команды ранее никогда между собой не встречались.

Ориентировочные составы:

Австралия: Райан, Рисдон, Миллиган, Сэйнсбери, Бехич, Леки, Муй, Единак, Рогич ,Круз, Наббут.

Перу: Гальесе, Адвинкула, Родригес, Рамос, Трауко, Акино, Йотун, Куєва, Флорес, Каррильо, Герреро.

Прогноз на матч:

Сборной Австралии нужна победа, но не факт, что представителям Зеленого континента удастся набрать заветные три очка. Вчера уже вылетевшая сборная Марокко дала настоящий бой Испании, сегодня же свои первые очки попытается набрать Перу. Южноамериканцы неплохо смотрелись в стартовых матчах, пусть они пока не забили ни одного гола, все равно записывать их в явные аутсайдеры группы нельзя. В этой игре вряд ли будет большое количество голов, все может решить один забитый мяч.

Что касается потерь, то у Перу не сыграет форвард "Локомотива" Фарфан, у Австралии же все игроки в строю.

Букмекеры предлагают на победу Перу коэффициент 2.40, на ничью – 3.50, на Австралию – 3. 10.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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