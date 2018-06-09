Сборные Азербайджана и Австралии побеждают в товарищеских матчах

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Сборные Азербайджана и Австралии побеждают в товарищеских матчах

Завершились ещё два товарищеских матча с участием национальных сборных. Азербайджан оказался сильнее Литвы, а Австралия одолела Венгрию.

Латвия – Азербайджан - 1:3

Голы: Медведев, 20 - 0:1, Имамвердиев, 57 - 0:2, Имамвердиев, 63 - 0:3, Икауниекс, 90 - 1:3.


Венгрия – Австралия - 1:2

Голы: Арзани, 74 - 0:1, Сэйнсбери, 88 (автогол) - 1:1, Кадар, 90 (автогол) - 1:2.

Венгрия: Гулачи (Дибус, 46), Кадар, Пауло Винисиус, Сабо, Кляйнхайслер (Эппель, 66), Варга, Шаллаи (Варга, 84), Вадоц, Ловренчич (Фиола, 73), Салаи (Беде, 62), Варга.

Австралия: Райан (Джонс, 46), Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Миллиган, Лекки, Муй, Луонго (Единак, 46), Рогич (Ирвайн, 64), Круз (Арзани, 73), Нэббаут (Юрич, 46; Кэйхилл, 80).

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