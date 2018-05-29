Сборные Азербайджана и Косово добились крупных побед в товарищеских матчах, Армения не сумела обыграть Мальту

Завершились три товарищеских матча с участием национальных сборных, которые продолжают готовиться к Чемпионату Мира 2018 года.

Азербайджан - Кыргызстан - 3:0

Голы: Медведев, 17 - 1:0, Мадатов, 75 - 2:0, Аббасов, 84 - 3:0.



Мальта - Армения - 1:1

Голы: Яган, 13 - 0:1, Агиус, 45 (пенальти) - 1:1.

Удаление: Ароян (77) - Армения.



Косово - Албания - 3:0

Голы: Зенели, 20 - 1:0, Зенели, 51 - 2:0, Жегрова, 67 - 3:0.

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