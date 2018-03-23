Сборные Беларуси, Казахстана, Турции и Швейцарии побеждают в товарищеских матчах
Завершились ещё десять товарищеских матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
Мали - Япония - 1:1
Голы: Диаби, 44 (пенальти) - 1:0, Накадзима, 90+5 - 1:1.
Азербайджан – Беларусь - 0:1
Гол: Медведев, 42 (автогол) - 0:1.
Кипр - Черногория - 0:0
Македония - Финляндия - 0:0
Норвегия - Австралия - 4:1
Голы: Ирвайн, 19 - 0:1, Камара, 36 - 1:1, Региниуссен, 48 - 2:1, Камара, 57 - 3:1, Камара, 90+2 - 4:1.
Болгария - Босния и Герцеговина - 0:1
Гол: Кодро, 20 - 0:1.
Турция – Ирландия - 1:0
Гол: Топал, 52 - 1:0.
Греция – Швейцария - 0:1
Гол: Джемаили, 59 - 0:1.
Венгрия - Казахстан - 2:3
Голы: Муртазаев, 6 - 0:1, Зайнутдинов, 10 - 0:2, Салаи, 21 - 1:2, Сейдахмет, 39 - 1:3, Немет, 68 - 2:3.
Тунис - Иран - 1:0
Гол: Мохаммади, 71 (автогол) - 1:0.
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