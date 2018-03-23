Сборные Беларуси, Казахстана, Турции и Швейцарии побеждают в товарищеских матчах

Завершились ещё десять товарищеских матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

Мали - Япония - 1:1

Голы: Диаби, 44 (пенальти) - 1:0, Накадзима, 90+5 - 1:1.



Азербайджан – Беларусь - 0:1

Гол: Медведев, 42 (автогол) - 0:1.



Кипр - Черногория - 0:0



Македония - Финляндия - 0:0



Норвегия - Австралия - 4:1

Голы: Ирвайн, 19 - 0:1, Камара, 36 - 1:1, Региниуссен, 48 - 2:1, Камара, 57 - 3:1, Камара, 90+2 - 4:1.



Болгария - Босния и Герцеговина - 0:1

Гол: Кодро, 20 - 0:1.



Турция – Ирландия - 1:0

Гол: Топал, 52 - 1:0.



Греция – Швейцария - 0:1

Гол: Джемаили, 59 - 0:1.



Венгрия - Казахстан - 2:3

Голы: Муртазаев, 6 - 0:1, Зайнутдинов, 10 - 0:2, Салаи, 21 - 1:2, Сейдахмет, 39 - 1:3, Немет, 68 - 2:3.



Тунис - Иран - 1:0

Гол: Мохаммади, 71 (автогол) - 1:0.

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