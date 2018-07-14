Сборные Бельгии и Англии назвали составы на матч за бронзу ЧМ-2018

Сборные Бельгии и Англии назвали стартовые составы на матч за третье место на Чемпионате Мира 2018 года.

Бельгия: Куртуа, Компани, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, Витсель, Шадли, Де Брюйне, Тилеманс, Азар, Лукаку.

Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунз, Роуз, Магуайр, Делф, Лофтус-Чик, Стерлинг, Дайер, Триппьер, Кейн.

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