Сборные Бельгии и Нидерландов разгромили своих соперников с общим счетом 15:0
Фото: Твиттер @EURO2020
Два матча третьего тура отборочного этапа к Чемпионату Мира 2022 года принесли разгромные результаты. И если победа сборной Нидерландов в гостях над Гибралтаром предсказуема, то крупная домашняя победа Бельгии над Беларусью удивляет. Бельгийцы в каждом из таймов забили по 4 гола, в итоге завершив игру победой 8:0. Нидерланды только во втором тайме включили скорости и добились крупной разницы. итог матча - 7:0 в пользу подопечных Де Бура.
Бельгия - Беларусь 8:0 (4:0)
Голы: Батшуайи, 14 - 1:0, Ванакен, 17 - 2:0, Троссард, 38 - 3:0, Доку, 42 - 4:0, Прат, 49 - 5:0, Бентеке, 70 - 6:0, Троссард, 76 - 7:0, Ванакен, 89 - 8:0
Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Вертонген (Дендонкер, 64), Денайер (Боята, 46), Менье, Прат (Тилеманс, 71), Ванакен, Доку (Янузай, 77), Азар, Троссард, Батшуайи (Бентеке, 64).
Беларусь: Гутор, Юзепчук, Павловец, Наумов, Поляков, Кисляк (Маевский, 61), Подстрелов (Сигневич, 46), Стасевич, Эбонг (Савицкий, 46), Кендыш, Лисакович (Климович, 75).
Гибралтар - Нидерланды 0:7 (0:1)
Голы: Бергейс, 42 - 0:1, де Йонг, 55 - 2:0, Депай, 61 - 3:0, Вейналдум, 62 - 4:0, Мален, 64 - 5:0, ван де Бек, 85 - 6:0, Депай, 88 - 7:0
Гибралтар: Кулинг (Голдуин, 74), Чиполина, Муэли, Уайзмэн, Эннесли (Торилла, 73), Ронан (Барнетт, 41), Сарджент, Де Барр, Уокер, Джолли (Моулдс, 82), Кассиаро (Валарино, 82).
Нидерланды: Крул, Вейндал, Блинд (Мален, 54), Думфрис (Гравенберх, 46), де Лигт, Классен (ван де Бек, 77), Вейналдум, де Йонг, Бергейс (Стенгс, 81), де Йонг (Бабел, 81), Депай.
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