Сборные Бельгии и Панамы в первом тайме голов не забили

В первом тайме матча группового этапа Чемпионата Мира между сборными Бельгии и Панамы голов забито не было.

Европейская команда имела уже несколько хороших моментов для взятия ворот соперников. Однако голкипер панамской сборной Хайме Пенедо пока стоит "на ноль".

Напомним, матч команды начали в следующих составах. | soccernews.ru