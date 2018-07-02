Сборные Бельгии и Японии назвали составы на очный матч 1/8 финала ЧМ

Сборные Бельгии и Японии назвали свои составы на очный матч 1/8 финала Чемпионата Мира.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Э. Азар, Карраско, Мертенс, Р. Лукаку.

Япония: Кавасима, Содзи, Нагатомо, Шибасаки, Харагучи, Кагава, Инуи, Осако, Хасебе, Х. Сакаи, Йошида.

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