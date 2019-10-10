Сборные Белоруссии и Эстонии разошлись миром

Сборная Белоруссии и Эстония закончили безголевой ничьей в матче отбора Евро-2020.

Белоруссия - Эстония - 0:0

Белоруссия: Гутор, Политевич, Мартынович, Матвейчик, Поляков, Стасевич, Драгун, Яблонский (Лисакович, 83), Маевский, Скавыш (Лаптев, 64), Савицкий (Бахар, 59).

Эстония: Лепметс, Тенисте, Калласте, Баранов, Метс, Васильев, Кяйт, Крейда, Зенев (Лийвак, 59), Ойямаа (Миллер, 89), Сорга (Саппинен, 80).

У Эстонии 1 балл и последнее место в турнирной таблице группы C. У Белоруссии 4 очка и 4 позиция.

В рамках 8-го тура отборочного раунда Евро-2020 Эстония сыграет с Германией 13 октября. Белоруссия в этот же день сыграет с Нидерландами.

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