Сборные Белоруссии и Эстонии разошлись миром
Сборная Белоруссии и Эстония закончили безголевой ничьей в матче отбора Евро-2020.
Белоруссия - Эстония - 0:0
Белоруссия: Гутор, Политевич, Мартынович, Матвейчик, Поляков, Стасевич, Драгун, Яблонский (Лисакович, 83), Маевский, Скавыш (Лаптев, 64), Савицкий (Бахар, 59).
Эстония: Лепметс, Тенисте, Калласте, Баранов, Метс, Васильев, Кяйт, Крейда, Зенев (Лийвак, 59), Ойямаа (Миллер, 89), Сорга (Саппинен, 80).
У Эстонии 1 балл и последнее место в турнирной таблице группы C. У Белоруссии 4 очка и 4 позиция.
В рамках 8-го тура отборочного раунда Евро-2020 Эстония сыграет с Германией 13 октября. Белоруссия в этот же день сыграет с Нидерландами.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3