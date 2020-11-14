Сборные Бразилии и Чили выиграли свои матчи в квалификации ЧМ-2022

В ночь на субботу состоялись два заключительных матча 3-го тура квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке.

Домашние сухие победы одержали сборные Бразилии и Чили, обыгравшие Венесуэлу и Перу соответственно.

Чили – Перу - 2:0

Голы: 1:0 – 20 Видаль, 2:0 – 35 Видаль.

Чили: Браво, Исла (Кастро, 84), Босежур, Марипан, Диас, Пинарес (Эчеверрия, 70), Пульгар (Баэса, 71), Видаль, Орельяна (Андия, 76), Мора (Санчес, 84), Менесес.

Перу: Гальесе, Трауко (Гонсалес, 76), Адвинкула, Абрам, Араухо, Тапия (Поло, 77), Акино (Куэва, 39), Флорес (Лопес, 60), Йотун, Каррильо, Руидиас (Лападула, 60).



Бразилия – Венесуэла - 1:0

Гол: 1:0 – 67 Фирмино.

Бразилия: Эдерсон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Лоди (Теллес, 90), Эвертон Рибейро, Дуглас Луис (Лукас Пакета, 46), Аллан, Габриэл Жезус (Эвертон, 76), Фирмино, Ришарлисон (Педро, 76).

Венесуэла: Фариньес, Росалес (Гонсалес, 65), Анхель, Осорио, Фельчер (дель Пино Маго, 18), Сотельдо (Отеро, 65), Ринкон, Кассерес, Морено, Мачис (Саварино, 79), Рондон.

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