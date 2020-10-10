Сборные Бразилии и Колумбии разгромили своих соперников в квалификации ЧМ-2022

В ночь на субботу состоялись два матча 1-го тура квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке.

Сначала Колумбия дома разгромила Венесуэлу со счётом 3:0, а позднее Бразилия уничтожила Боливию, отгрузив сопернику на своём поле 5 безответных голов.

Колумбия – Венесуэла - 3:0

Голы: 1:0 – 16 Сапата, 2:0 – 26 Муриэль, 3:0 – 45 Муриэль.

Колумбия: Варгас, Арьяс (Медина, 13), Санчес, Мина, Мохика, Лерма, Барриос, Куадрадо (Морелос, 59), Хамес (Альсате, 74), Муриэль (Фабра, 59), Сапата (Фалькао, 74).

Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Росалес (Фельчер, 79), Анхель, Саварино (Отеро, 67), Эррера, Мачис (Кассерес, 78), Ринкон, Мурильо (Аньор, 82), Кордова (Понсе, 67).



Бразилия – Боливия - 5:0

Голы: 1:0 – 16 Маркиньос, 2:0 – 30 Фирмино, 3:0 – 49 Фирмино, 4:0 – 66, автогол Карраско, 5:0 – 73 Коутиньо.

Бразилия: Уэвертон, Маркиньос, Лоди (Теллес, 77), Тиаго Силва (Фелипе, 71), Данило, Дуглас Луис, Коутиньо (Эвертон Рибейро, 77), Каземиро, Эвертон (Родриго, 59), Фирмино (Ришарлисон, 71), Неймар.

Боливия: Лампе, Сагредо, Сагредо, Вальверде, Карраско, Арабе (Кардосо, 63), Вайяр (Сабала, 84), Бустаманте (Гонсалес, 80), Сальдиас (Сеспедес, 46), Меначо (Кампос, 62), Миранда.

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