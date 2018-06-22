Сборные Бразилии и Коста-Рики завершили первый тайм без голов

Завершился первый тайм матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Коста-Рики.

За 45 минут команды не сумели поразить ворота друг друга, поэтому на табло в перерыве горят нули.

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