Сборные Бразилии и Мексики завершили первый тайм без голов

Завершился первый тайм матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Мексики.

По итогам 45 минут на табло горят нули - команды так и не сумели поразить ворота друг друга до перерыва.

Напомним, что в этом матче Рафаэль Маркес установил рекорд Чемпионатов Мира. | http://soccernews.ru