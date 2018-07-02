Сборные Бразилии и Мексики завершили первый тайм без голов

Теги мексикабразилия

Сборные Бразилии и Мексики завершили первый тайм без голов

Завершился первый тайм матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Мексики.

По итогам 45 минут на табло горят нули - команды так и не сумели поразить ворота друг друга до перерыва.

Напомним, что в этом матче Рафаэль Маркес установил рекорд Чемпионатов Мира. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов