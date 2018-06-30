Сборные Франции и Аргентины завершили первый тайм результативной ничьей

Завершился первый тайм матча 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 между сборными Франции и Аргентины.

По итогам 45 минут команды играют вничью - на гол Антуана Гризманна результативным ударом ответил Анхель Ди Мария.

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