Сборные Франции и Аргентины завершили первый тайм результативной ничьей

Теги аргентинафранцияантуан гризманнанхель ди мария

Сборные Франции и Аргентины завершили первый тайм результативной ничьей

Завершился первый тайм матча 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 между сборными Франции и Аргентины.

По итогам 45 минут команды играют вничью - на гол Антуана Гризманна результативным ударом ответил Анхель Ди Мария.

Не пропустите: Сборная Франции имеет не очень хорошую статистику в матчах с Аргентиной. | http://soccernews.ru

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