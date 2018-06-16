Сборные Франции и Австралии назвали стартовые составы на очную игру ЧМ-2018

Сборные Франции и Австралии определились со стартовыми составами на сегодняшнюю игру.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Толиссо, Канте, Гризманн, Дембеле, Мбаппе.

Австралия: Райан, Рисдон, Сейнсбери, Миллиган, Бехич, Йединак, Рогич, Муй, Леки, Наббут, Круз.

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