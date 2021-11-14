Сборные Франции и Бельгии квалифицировались на ЧМ-2022

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Сборные Франции и Бельгии квалифицировались на ЧМ-2022Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Еще две национальные команды окончательно квалифицировались в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.

Первые места в своих отборочных группах по итогам вчерашних матчей заняли сборные Франции и Бельгии, которые добыли победы над командами Казахстана (8:0) и Эстонии (3:1) соответственно.

До этого участие в ЧМ-2022 от Европы себе уже обеспечили сборные Германии и Дании.

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