Сборные Франции и Бельгии квалифицировались на ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Еще две национальные команды окончательно квалифицировались в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.

Первые места в своих отборочных группах по итогам вчерашних матчей заняли сборные Франции и Бельгии, которые добыли победы над командами Казахстана (8:0) и Эстонии (3:1) соответственно.

До этого участие в ЧМ-2022 от Европы себе уже обеспечили сборные Германии и Дании.

Также не пропустите: Успехи Франции и Бельгии, осечки Норвегии и Нидерландов: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 13 ноября. | http://soccernews.ru