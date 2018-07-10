Сборные Франции и Бельгии назвали составы на полуфинал

Главные тренеры сборных Франции и Бельгии Дидье Дешам и Роберто Мартинес назвали составы своих команд на полуфинальный матч Чемпионата Мира.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Гризманн, Жиру.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Дембеле, Витсель, Феллаини, Шадли, Де Брюйне, Э. Азар, Р. Лукаку.

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