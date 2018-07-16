В понедельник финалисты ЧМ-2018 - сборные Франции и Хорватии - покинули Россию.

Как сообщают российские СМИ, "трёхцветные" улетели из аэропорта Шереметьево в Париж, а "шашечные" - из аэропорта Внуково в Загреб.

Стоит отметить, что у французов на сегодня запланирован парад с Кубком мира.

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